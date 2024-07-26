مصرع ماريا أيوب من نحف في حادث طرق قرب طولكرم

أسفر حادث طرق مروع وقع بمحاذاة بلدة عنبتا عن مصرع الشابة ماريا أشرف خالد أيوب، من قرة نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، والمتزوجة في بلدة عتيل بالقرب من طولكرم في الضفةالغربية.

لقيت الشابة ماريا أشرف خالد أيوب، من قرة نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، والمتزوجة في بلدة عتيل بالقرب من طولكرم في الضفةالغربية، مصرعها في حادث طرق مروع وقع بمحاذاة بلدة عنبتا.

واستُدعيت طواقم الإنقاذ وطواقم طبية إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ حياة الضحية، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت لإقرار وفاة ماريا أيوب. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه والمسؤولين عنه.

ونعت عائلة الضحية ابنتها "(وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غدا وما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) صدق الله العظيم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشابة ماريا أشرف خالد أيوب من قرية نحف، زوجة الشاب قصي جمال حموه من بلدة عتيل، إثر تعرضها لحادث سير مروع قرب بلدة عنبتا في طولكرم ظهر اليوم (أمس). رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم".