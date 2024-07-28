عشرات الآلاف يشاركون في تشييع ضحايا سقوط القذيفة في مجدل شمس

وسط حالة من الحزن والأسى، عشرات الآلاف شيعوا ضحايا سقوط القذيفة في مجدل شمس بالجولان العربي السوري المحتل، صباح اليوم الأحد.

شيّع جمهور غفير من الجولان العربي السوري المحتل والمجتمع العربي في أراضي 48، صباح اليوم الأحد، ضحايا سقوط القذيفة الصاروخيةفي قرية مجدل شمس، وسط أجواء حزينة للغاية.

وطرد عدد من أهالي مجدل شمس وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست من البلدة حضروا اليوم، ومن بين المطرودين: نير بركات، وعيديت سيلمان، و يوآف كيش.

ودعا الأهالي الوزراء الإسرائيليين لعدم استغلال الكارثة التي حصلت في مجدل شمس لأهداف سياسية وأجندة إسرائيلية.

وقُتل 12 طفلا (أعمارهم بين 10 و16 عاما) وأصيب نحو 20 آخرون بعضهم بحالة خطيرة، مساء أمس السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس.

والضحايا من مجدل شمس هم:

فجر ليث أبو صالح (16 عاما)

أمير ربيع أبو صالح (16 عاما)

حازم أكرم أبو صالح (15 عاما)

جوني وديع إبراهيم (13 عاما)

إيزيل نشأت أيوب (12 عاما)

فينيس أدهم صفدي (11 عاما)

يزن نايف أبو صالح (12 عاما)

ألما أيمن فخر الدين (11 عاما)

ناجي طاهر حلبي (11 عاما)

ميلار معضاد الشعار (10 أعوام)

وناظم فاخر صعب (من عين قينيا).

تفاصيل أوفى بعد قليل...