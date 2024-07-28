مواصلة البحث عن الطفل جيفارا إبراهيم من مجدل شمس

يواصل أهالي مجدل شمس البحث عن ابنهم الطفل جيفارا إبراهيم (11 عامًا)، وذلك بعد اختفاء آثاره، أمس السبت، بعد سقوط القذيفة الصاروخية في البلدة ما أسفر عن مقتل 12 طفلا.

تتواصل أعمال البحث عن الطفل جيفارا إبراهيم (11 عامًا) من مجدل شمس، وذلك بعد اختفاء آثاره، أمس السبت، بعد سقوط القذيفة الصاروخية في البلدة ما أسفر عن مقتل 12 طفلا.

الطفل جيفارا إبراهيم

وقال عدد من الأهالي إن جيفارا كان في ملعب كرة القدم مع الأطفال لحظة سقوط القذيفة، ومنذ تلك اللحظة اختفى ولم يتم العثور عليه لغاية الآن.

وقال قريب للطفل في حديث لـ"عرب 48" إن "العائلة قامت بفحص في كل المستشفيات وبحثت عن جيفارا، ولكن دون نتيجة، إذ تبين أنه لم يتم نقله إلى المشافي، ولم يتم العثور على أية أثر للطفل في مختلف المناطق التي تم البحث بها".

وأضاف أن "أُسرة الطفل تمر بصدمة كبيرة كما باقي العائلات في مجدل شمس، ومما زاد صدمتها اختفاء آثار نجلها الصغير، إذ كان في الملعب مع دراجته الكهربائية، والتي ركنها هنا، ومنذ سقوط القذيفة اختفى ولم يتم العثور على أية أثر له".

وختم قريب الطفل بالقول إن "مبادرات في مجدل شمس انطلقت للبحث عن جيفارا، فقد طلبنا من الأهالي فحص كاميرات المراقبة في المحال التجارية والمنازل التي تضع كاميرات، وذلك حتى نصل إلى طرف خيط قد يوصلنا إلى الطفل المفقود".