15 إصابة بينها 3 خطيرة في حادث طرق بين شاحنة وحافلة صغيرة على شارع 6

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة على شارع 6 بمنطقة الكرمل، شمالي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصا بينهم ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب 15 شخصا بينهم ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة على شارع 6 بمنطقة الكرمل، شمالي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 08:55، بلاغا عن حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة على شارع 6 بمنطقة الكرمل، وبدورها وصلت الطواقم الطبية وقدّمت العلاجات الأولية لعدد من الأشخاص وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في تحديث آخر حول حادث الطرق بأن "مضمدون ومسعفون من نجمة داود الحمراء قدموا العلاجات الطبية ونقلوا 15 مصابا إلى مستشفيي رمبام والكرمل، من بينهم: 3 في حالة خطيرة، رجل وامرأة يبلغان من العمر 60 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا مصابة بجروح جهازية متعددة، و2 متوسطة و10 طفيفة بينهم أطفال يبلغون من العمر حوالي 10 سنوات، وهبطت مروحية طبية في مكان الحادث".

ونتيجة للحادث، تم إغلاق شارع رقم 6 أمام حركة المرور من الشمال إلى الجنوب من تقاطع المروج (عمكيم). ويتم توجيه حركة المرور إلى شارع 75 طبعون. ويُطلب من جمهور السيارات تجنب الوصول إلى هذا الجزء من الشارع واختيار طرق بديلة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.