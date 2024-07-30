تخفيض سعر الوقود فجر الأول من آب

سيتم تخفيض أسعار الوقود بمقدار 8 أغورات للتر الواحد عن التحديث السابق، فجر بعد غد الخميس الموافق الأول من آب/ أغسطس 2024.

وفقا للتوقعات، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أنه عند بزوغ فجر الخميس المقبل الموافق الأول من آب/ أغسطس 2024، سيتم تخفيض أسعار الوقود بمقدار 8 أغورات للتر الواحد عن التحديث السابق.

والحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص (95 أوكتان) للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية (يشمل ضريبة القيمة المضافة) يجب ألا يتجاوز 7.48 شيكل للتر الواحد.

كما سيبقى ملحق الخدمة الكاملة دون تغيير عند 22 أغورة للتر الواحد (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة).