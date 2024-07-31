اعتقال شاب من أم الفحم بشبهة طعن والدته

أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من مدينة أم الفحم بشبهة طعن والدته بسكين ما أسفر عن إصابتها بجروح نُقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

اعتقلت الشرطة شابا، في العشرينيات من العمر، من مدينة أم الفحم، بشبهة طعن والدته بسكين والتسبب لها بجروح نُقلت على إثرها للعلاج في المستشفى.

ووفقا للشرطة فإنه "باشر أفراد الشرطة، الليلة الماضية، في التحقيق عقب تلقي بلاغ حول وصول سيدة من أم الفحم إلى المستشفى مصابة من جرّاء تعرّضها للطعن. وعلى إثر ذلك باشرت الشرطة التحقيق في الملابسات".

وأضافت أنه "بعد تحرك سريع لأفراد الشرطة تمّ القبض على شاب (20 عامًا) وهو نجل الضحية، حيث فرّ هاربًا بعد طعن والدته إلى منطقة حرشية قرب المدينة. كما وجدت السكين التي نفذ بها الحادثة. وعليه أحيل إلى التحقيق وطلب بأمر اعتقاله لتاريخ 4.8.2024 حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدّه".