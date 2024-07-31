انتخاب المهندس كارم محاميد رئيسا للجنة التنظيم والبناء في وادي عارة

انتُخب المهندس كارم محمود محاميد رئيسًا للجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة خلفًا للمحامي محمد سليمان إغبارية.

من جلسة الانتخاب، صباح اليوم (إعلام بلدية أم الفحم)

تمّ، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب المهندس كارم محمود محاميد رئيسًا للجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة، وذلك بإجماع الأعضاء الخمسة عشر الذين حضروا الجلسة، خلفًا للمحامي محمد سليمان إغبارية الذي أنهى عمله بعد خمس سنوات في رئاسة اللجنة.

وكان المحامي إغبارية قد افتتح الجلسة مؤكدًا على إنجازات اللجنة خلال الفترة السابقة والتحديّات التي تقف أمام اللجنة من أوامر هدم وغيرها، فيما أثنى أعضاء اللجنة الحضور جميعًا على دور المحامي إغبارية في لجنة التنظيم خلال الفترة السابقة، شاكرين له جهوده لصالح كافة بلدات وادي عارة، راجين النجاح والتوفيق للرئيس المنتخب الجديد كارم محاميد.

وقدم رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، درعا تكريميا للمحامي إغبارية لدوره في لجنة التنظيم والبناء المحلية بوادي عارة، وذلك باسم بلدية وأهالي مدينة أم الفحم.

يذكر أنّ المهندس كارم محمود محاميد عمل مخططًا لقسم الهندسة في بلدية أم الفحم على مدار 25 عاما.