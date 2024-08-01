اتهام شاب من كفر كنا بطعن قريب له وإصابته بجروح

جاء في لائحة الاتهام "تبين من التحقيق أن شجارا وقع بين الضحية والمشتبه (أقارب)، دون سبب معروف، حيث أخرج المشتبه سكينا، وطعن الضحية في أماكن عدة، ما أدى إلى إصابته بجروح عديدة".

قدمت النيابة العامة، حديثا، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد شاب من كفر كنا نسبت إليه طعن قريب له إثر شجار نشب بينهما.

ووفقا للشرطة فإنه "بتاريخ 16.07.2024 تلقى المركز بلاغا قرابة الساعة 19:00 حول حادثة طعن في كفر كنا، اذ أصيب خلالها مواطن بجروح متوسطة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وسارع العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأوا في جمع الأدلة والبيّنات أثناء البحث عن المشتبه في عملية الطعن، والذي اعتقل بعد عدة أيام".

وأضافت أنه "تبين من التحقيق أن شجارا وقع بين الضحية والمشتبه (أقارب)، دون سبب معروف، حيث أخرج المشتبه سكينا، وطعن الضحية في أماكن عدة، ما أدى إلى إصابته بجروح عديدة. وفي نهاية التحقيق قُدمت لائحة اتهام هذا الأسبوع ضد المتهم، وهو من سكان كفر كنا، من قبل النيابة العامة لواء الشمال في المحكمة المركزية بالناصرة".