اعتقال 3 أشخاص من كفر ياسيف بشبهة الضلوع بقتل عصام سالم من أبو سنان

أعلنت الشرطة، اليوم الخمس، عن اعتقال ثلاثة أشخاص (24 عاما و27 عاما و30 عاما) من سكان قرية كفر ياسيف، بشبهة الضلوع في جريمة قتل عصام سالم (39 عاما) من قرية أبو سنان المجاورة.

ووفقا للشرطة فإنها "شرعت بالتحقيق في جريمة القتل، يوم الثلاثاء الموافق 30.7.2024، بحيث تم إقرار وفاة الضحية بعد تعرضه لإطلاق نار".

وأضافت أنه "تبين أن الخلفية نزاع شخصي وعائلي بين عدد من الأطراف وبين القتيل وأفراد عائلته".

وختمت الشرطة بالقول إنه "تم، يوم أمس، اعتقال المشتبه بهم الثلاثة، واليوم ستطلب الشرطة من محكمة الصلح في الكريوت تمديد اعتقالهم".