وادي عارة: المئات يتظاهرون ضد الحرب على غزة وإسنادا للأسرى

رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة بشكل فوري، وكتب على بعض منها "أوقفوا الحرب الدموية"، "أوقفوا التنكيل وتعذيب الأسرى"، "أوقفوا الحرب المجنونة على غزة"، "كفى تنكيلا بأسرى شعبنا".

تظاهر المئات مساء اليوم، الخميس، قرب سجن "مجدو" في منطقة وادي عارة، احتجاجا على الممارسات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتنديدا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.

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وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وضمن سلسلة من الاحتجاجات في المجتمع العربي المنددة بالحرب على غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة بشكل فوري، وكتب على بعض منها "أوقفوا الحرب الدموية"، "أوقفوا التنكيل وتعذيب الأسرى"، "أوقفوا الحرب المجنونة على غزة"، "كفى تنكيلا بأسرى شعبنا".

كما هتفوا رفضا للحرب والاعتداءات والتنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية، ودعوا إلى إبرام صفقة تبادل أسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.