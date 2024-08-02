إيلات: مصرع شخص جراء حريق

أسفر حريق شب في بيت متنقل (كرفان) بمدينة إيلات، جنوبي البلاد، فجر اليوم الجمعة، عن مصرع شخص.

من مكان الحريق بإيلات، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

لقي شخص مصرعه جراء حريق شب في بيت متنقل (كرفان) بمدينة إيلات، جنوبي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأنه "لقي شخص مصرعه جراء حريق شب في بيت متنقل (كرفان)، حيث وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان بعد البلاغ على الرقم 102 حول حريق في منطقة مفتوحة".

وأضاف أنه "خلال إخماد الحريق اقتحم أفراد الطواقم مبنى متنقلا عُثر بداخله على جثة شخص نقلت للطواقم الطبية علما أن المبنى المتنقل يُستخدم، على ما يبدو، كمحل للحدادة".

وأوضح انه "يجري تحقيق بالأمر لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".