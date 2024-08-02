عرعرة النقب: إصابة خطيرة لشخص جراء حادث طرق

أسفر حادث طرق بين سيارتين عن انقلاب إحداهما وإصابة سائقها بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث (تصوير: طواقم الإنقاذ)

أصيب شخصان أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على مفرق عرعرة النقب؛ اليوم الجمعة.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث أسفر عن انقلاب إحدى السيارتين، ووصفت حالة المصاب الذي علق بداخلها بالخطيرة.

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من سلطة الإنقاذ والإطفاء إلى المكان، وعملت على تخليص العالق من السيارة وتقديم العلاجات الأولية له ولمصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.