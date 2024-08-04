قتيل بجريمة إطلاق نار في إبطن

قُتل شخص (59 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت صباح اليوم، الأحد، في قرية إبطن الواقعة في منطقة الجليل الأسفل.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها تلقت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بإتجاه شخص وصفت حالته بالخطرة في إبطين"، وأضافت أن قواتها تتواجد "في موقع الجريمة تقوم بمسح وجمع الأدلة ومباشرة التحقيق".

وفي بيان لاحق، أكدت الشرطة مقتل الضحية، وأوضحت أنه من سكان الخوالد ويبلغ من العمر 59 عاما، ولفتت إلى أن الجرمة ارتكبت على "خلفية جنائية"؛ دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبه بهم.

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