كفر قاسم: اتهام شقيقين بجريمة قتل الشاب كرم أبو جابر

سبق الجريمة جدال بين أحد المتهمين والضحية، على إثره قام المتهم بصفع شقيق الضحية التي تواجد في المكان، وبعد أن علمت عائلة الضحية بما حدث قررت الانتقام؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد شقيقين من كفر قاسم على خلفية ارتكابهما جريمة قتل الشاب كرم أبو جابر قبل شهر.

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وتعود الجريمة إلى مساء يوم 3 تموز/ يوليو الماضي، حينما تعرض الضحية وشقيقه ووالده وشخص آخر لإطلاق نار.

ويستدل من التحقيق في الجريمة، أنه سبق الجريمة جدال بين أحد المتهمين والضحية، على إثره قام المتهم بصفع شقيق الضحية التي تواجد في المكان، وبعد أن علمت عائلة الضحية بما حدث قررت الانتقام؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.

وفي أعقاب ذلك، وصل والد الضحية وابنه وشخص آخر إلى منزل المتهمين وبحوزتهم هراوات، ونشب شجار تخلله إطلاق نار من جانب المتهمين، ما أسفر عن إصابة أفراد عائلة الضحية.

وورد في بيان الشرطة، أنه مع وصول القتيل بسيارته إلى المكان، قام المتهمان بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته ومقتله في وقت لاحق بالمستشفى.