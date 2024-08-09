كفر ياسيف: وفاة الشاب ميخائيل سمارة متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ اعتراض إسرائيلي جنوب نهريا

كان سمارة (27 عاما) قد أصيب، الثلاثاء الماضي، بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ اعتراضيّ بالخطأ، على الطريق رقم 4، جنوب نهريا، وقد أُصيب هو و18 شخصا آخرين، ونُقل إلى المشفى حينها، ليتوفى اليوم، متأثرا بجراحه

توفي الشاب ميخائيل سمارة، وهو من كفر ياسيف، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ اعتراض إسرائيليّ، جنوب نهريا.

وكان سمارة (27 عاما) قد أصيب، الثلاثاء الماضي، بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ اعتراضيّ بالخطأ، على الطريق رقم 4، جنوب نهريا، وقد أُصيب هو و18 شخصا آخرين، ونُقل إلى المشفى حينها، ليتوفى اليوم، متأثرا بجراحه في مستشفى نهريا.

وقال المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، في بيان صدر عنه: "توفي شاب يبلغ من العمر 27 عاما من سكان كفر ياسيف، متأثرا بجراحه، والذي أصيب بصاروخ اعتراضي يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، متأثرا بجراحه".

وذكر البيان، أن "الجريح، الذي أصيب بشظايا خطيرة، إلى قسم العناية المركزة العامة، فيما كانت حالته حرجة، حيث يتم تخديره وإنعاشه"، غير أن وفاته أُقرّت اليوم، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

ودرس سمارة الكيمياء في التشيك وعاش هناك، ووصل إلى البلاد لزيارة عائلته قبل أيام قليلة.

وكان الشاب سمارة سقوط صاروخ اعتراضي بعد فشل اعتراض طائرة مسيرة تسللت من لبنان، ما أسفر عن 19 إصابة بينها مصابان بشظايا من البلدة نفسها فيما كان 7 من المصابين جنود.

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