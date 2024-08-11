أم الفحم: وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال في غزة

نظمت الوقفة اللجنة الشعبية في المدينة، ووقف الأهالي عند مدخل المدينة، فيما تواجدت في المنطقة قوات من الشرطة الإسرائيلية، وذلك لمنع المتظاهرين من إغلاق الشارع.

شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية عند مدخل المدينة، احتجاجًا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في مدرسة التابعين والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدًا.

ونظمت الوقفة اللجنة الشعبية في المدينة، ووقف الأهالي عند مدخل المدينة، فيما تواجدت في المنطقة قوات من الشرطة الإسرائيلية، وذلك لمنع المتظاهرين من إغلاق الشارع.

ورفع المشاركون في الوقفة، اللافتات التي تطالب بوقف الحرب على غزة، وكتب على بعض اللافتات: "لا للحرب الإجرامية على الأهل في غزة"، و"مجزرة التابعين ضد المدنيين"، و"أوقفوا الحرب"، "أوقفوا الابادة الجماعية".

وطالب الأهالي بإيقاف الحرب بشكل فوري، وإبرام صفقة تبادل أسرى فورية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، بالإضافة الى السماح للمصابين بتلقي العلاجات خارج غزة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات والنشاطات الاحتجاجية التي تقوم عليها اللجنة الشعبية في المدينة، وذلك احتجاجًا على الحرب في غزة.