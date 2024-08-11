إصابة شاب بجراح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار في قلنسوة

أسفرت جريمة إطلاق نار في قلنسوة عن إصابة شاب بجروح خطيرة؛ الطواقم الطبية تنقل الضحية إلى المستشفى وهو يعاني من جراح نافذة اخترقت جسده.

مركبة الضحية إثر تعرضه لوابل من الرصاص بينما كان يمكث فيها

أصيب شاب في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم، الأحد، في مدينة قلنسوة، في المثلث الجنوبي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووقعت الجريمة عند الدوار الرئيسي للمدينة، حيث أطلق مجهولون النار عن الضحية من مسافة قريبة بينما كان داخل مركبته.

ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة في كافة أنحاء جسده.

ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحتها.

وبلغت ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 132 قتيلا معظمهم بإطلاق النار، بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما.

وكان العام الماضي قد شهد تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.