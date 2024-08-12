عرابة: تمديد اعتقال الشابين عباهرة وعكري وملاحقتهما بشبهات تتعلق بـ"الانتماء لمنظمة معادية"

مددت محكمة الصلح في طبرية اليوم اعتقال الشابين باسل عباهرة وباسل عكري من عرابة لمواصلة التحقيق معهما بشبهة الانتماء لمنظمة معادية وتهما إرهابية. وتم تمديد اعتقال عباهرة لثلاثة أيام، وعكري والمعتقل من الضفة الغربية لستة أيام.

مددت محكمة الصلح في طبرية، عصر اليوم، الإثنين، اعتقال الشابين باسل عباهرة وباسل عكري من مدينة عرابة، لمواصلة التحقيق معهما بشبهة "انتمائهما لمنظمة معادية" ومزاعم تتعلق بـ"الإرهاب"، بالإضافة الى معتقل ثالث وهو من الضفة الغربية المحتلة، تنسب إليه الشرطة تهما مماثلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي حديث لـ"عرب 48" قال المحامي خالد محاجنة المكلف بالدفاع عن المشتبه بهم إنه تم تمديد اعتقال الشاب باسل عباهرة، لمدة ثلاثة أيام، أي لغاية يوم الخميس المقبل، بينما تم تمديد اعتقال الشاب باسل عكري وشاب من مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أيام، أي لغاية يوم الأحد المقبل.

وأضاف محاجنة أن الشرطة كانت قد اعتقلت الشابين عباهرة وعكري، الليلة الماضية بعد أن داهمت منزليهما وعاثت فسادا وخرابا في المنزلين خلال عملية التفتيش. وتابع أن "الشرطة تنسب إليهما شبهة أساسية هي الانتماء لمنظمة معادية بالإضافة إلى شبهات أخرى تتعلق بحيازة واستخدام السلاح بهدف القيام بعمل إرهابي".

وفي وقت سابق اليوم، قال والد المعتقل باسل عكري في حديث لـ"عرب 48"، إنه "في ساعات ما قبل الفجر فوجئنا بحوالي 15 عنصرا ملثما يشهرون الأسلحة في وجوهنا بعد اقتحام المنزل". وأضاف أن "عناصر الشرطة أقدمت على خلع الباب من دون أي يطرقونه ودون أي مراعاة لحرمة المنزل وسكانه، كما قامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق ولم يتحرزوا على أي شيء".

وأشار عكري إلى أنه "بعد التفتيش تحدث معي أحد العناصر وقال لي إنهم سيعتقلون ابني ولم يوضح أسباب ذلك، كما اتضح أن هناك نحو 20 عنصرا آخر من هذه القوات كانوا في محيط المنزل عند اقتحامه بهذا الشكل".