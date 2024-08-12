3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في حادث انقلاب سيارة قرب رهط

أسفر حادث انقلاب سيارة وقع على شارع 6 قرب مدينة رهط عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث انقلاب سيارة على شارع 6 قرب مدينة رهط بمنطقة النقب؛ صباح اليوم الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانى أحدهم (28 عاما) جروحا خطيرة وغير مستقرة في الرأس وأطراف جسده، بينما المصابان الآخران (25 عاما) عانيا إصابات في الصدر وأطراف جسديهما ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وقال المضمد سليمان الطوري، إن "الحديث عن حادث طرق صعب، رأينا سيارة انقلبت في قارعة الطريق وبجانبها كان ثلاثة من راكبيها، إذ أن أحدهم لم يكن بوعيه الكامل بينما الآخران كانا بوعيهما الكامل، وعلى الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية ثم نقلناهم بسيارة العلاج المكثف".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.