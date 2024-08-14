مصرع شخص و3 إصابات جراء حادث طرق في حيفا

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم وجها لوجه بين مركبتين، ما تسبب بانقلاب إحدى المركبات.

إحدى المركبات الضالعة في حادث الطرق في حيفا (الإسعاف)

لقي شاب (25 عاما) مصرع وأصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 2 بمساره في مدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق في مدينة حيفا، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان وأقرت وفاة شاب متأثرا بإصاباته الحرجة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية إلى 3 أشخاص بينهم امرأة في الخمسينيات من العمر، ونقلتهم على وجهة السرعة إلى مستشفى "رمبام" بالمدينة لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروحهم بين الطفيفة والمتوسطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم وجها لوجه بين مركبتين، ما تسبب بانقلاب إحدى المركبات.

ومساء الثلاثاء، لقي الفتى صلاح رافي أبو غظية (15 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع 264 قرب مدخل مدينة رهط في منطقة النقب.