مصرع الشاب عبد العزيز دهامشة من كفر كنا إثر سقوطه عن علوّ خلال عمله في دير الأسد

قبل إعلان الوفاة، ذكر طاقم طبيّ أنه "أحال شابا إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، شابا يبلغمن العمر 30 عاما، أثناء إجراء عمليات الإنعاش، وهو في حالة حرجة، ويعاني من إصابات متعددة".

لقي الشاب عبد العزيز دهامشة (18 عاما)، وهو من كفر كنا مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من علوّ، خلال عمله في بلدة دير الأسد.

وأفادت مصادر محليّة بأن الشاب دهامشة، قد سقط عن ارتفاع 10 أمتار، ليتمّ نقله إلى المشفى مصابا بجراح حرجة، تُوفي متأثرا بها هناك.

وقبل إعلان الوفاة، ذكر طاقم طبيّ أنه "أحال شابا إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، أثناء إجراء عمليات الإنعاش، وهو في حالة حرجة، ويعاني من إصابات متعددة".

وذكر أحد أفراد الطاقم: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الشاب ملقى على الأرض، فاقدًا للوعي ويعاني من أضرار متعددة في جسده، وقيل لنا إنه سقط من ارتفاع نحو 10 أمتار، أثناء العمل".

وأضاف: "قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل التخدير والتنفُّس، وأثناء عملية نقله (من المكان) أصبحت حالته حرجة، وبدأنا على الفور بإجراء عمليات إنعاش متقدمة، فيما تم نقله إلى المستشفى في سيارة العناية المكثّفة" إلى المشفى، حيث أُقرَّت وفاته لاحقا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.