5 إصابات إحداها حرجة بحادث طرق على شارع 6 قرب كفرقاسم

قدمت الطواقم الطبية العلاجات إلى 5 مصابين، بينهم امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في حالة حرجة، و4 جرحى آخرين في حالة طفيفة بجيل سنة ونصف، 4 و11 و15 عاما.

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع 6 بمسارة بالقرب من مدينة كفرقاسم صباح اليوم الأحد.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 6 بمساره عند مفرق "نحشونيم" بالقرب من مدينة كفرقاسم، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية إلى 5 جرحى ونقلتهم على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتت تكفا لاستكمال العلاج.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات إلى 5 مصابين، بينهم امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في حالة حرجة، و4 جرحى آخرين في حالة طفيفة بجيل سنة ونصف، 4 و11 و15 عاما.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق، وبحسب المعلومات الأولية التي تم جمعها، أتضح أن شاحنة اصطدمت بمركبة تقل 4 ركاب وامرأة وقفت بجانب المركبة على شارع 6، حيث تم إخضاع سائق الشاحنة للتحقيق.