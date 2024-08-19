اتهام 3 شبان من باقة الغربية وجت المثلث بقتل نبيلة سندين

يستدل من تحقيق الشرطة، أن "جدالا بسيطا نشب قبل جريمة القتل وتطور إلى شجار عنيف بعد صلاة العشاء في مسجد القرية بين أفراد عائلة المرحومة وعدد من المشتبه بهم الآخرين".

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد 3 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، من باقة الغربية وجت المثلث بارتكاب جريمة قتل نبيلة سندين (42 عاما).

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وتعود الجريمة إلى يوم 2 تموز/ يوليو الماضي حينما تعرضت الضحية سندين لجريمة إطلاق نار على باب منزلها في جت المثلث، من قبل عدد من المشتبهين الذين أطلقوا النار على شقتها ثم لاذوا بالفرار من المكان؛ حسبما ورد في بيان للشرطة.

ويستدل من تحقيق الشرطة، أن "جدالا بسيطا نشب قبل جريمة القتل وتطور إلى شجار عنيف بعد صلاة العشاء في مسجد القرية بين أفراد عائلة المرحومة وعدد من المشتبه بهم الآخرين".

وذكرت الشرطة، أنه "بعد دقائق قليلة من الشجار العنيف الذي وقع في نهاية الصلاة، عاد المشتبه بهم وهم مسلحون بأسلحة نارية وأطلقوا النار على منزل الرجل الذين تشاجروا معه في نهاية الصلاة، ونتيجة لإطلاق النار أصيبت نبيلة سندين التي تواجدت بالصدفة عند مدخل منزلها، وهي أم لثلاثة أطفال صغار، وجرى إعلان وفاتها لاحقا من قبل الطواقم الطبية".

وقالت إن "بعض المشتبه بهم كانوا هاربين من الشرطة وكانوا يختبئون في شقق مخفية بأماكن مختلفة في الشمال، حيث تمكن أفراد وحدة سرية من الوصول إليهم ومداهمة الشقق وتوقيف المشتبه بهم لاستجوابهم".

وختمت الشرطة بيانها "ألقى أفراد الشرطة القبض على عدد من المشتبهين للتحقيق معهم، وفي النهاية جرى تمديد اعتقال 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم من سكان باقة وجت، بين الحين والآخر لمدة 32 يوما، وسيتم اليوم تقديم لائحة اتهام ضدهم مع طلب تمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القانونية".