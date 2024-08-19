مقتل شاب من كفر ياسيف في إسطنبول

تعرض شابان عربيان من البلاد لإطلاق نار خلال تواجدهما في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجراح خطيرة.

قتل الشاب أنس عبد القادر من بلدة كفر ياسيف، في الثلاثينيات من عمره، وأصيب شاب آخر من البلاد جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة إسطنبول بتركيا؛ عند انتصاف ليل الأحد – الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابين تعرضا لإطلاق نار خلال تواجدهما في منطقة كاتهانة بإسطنبول، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجراح خطيرة.

ونقل المصاب بحالة خطيرة إلى أحد المشافي في إسطنبول لتلقي العلاج.

وباشرت السلطات والشرطة التركية التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.

138 قتيلا من المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 138 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.