إصابة حرجة لسائق دراجة نارية قرب الطيرة

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي الذي وقع على شارع رقم 5509 بمساره بالقرب من كيبوتس نير إلياهو، وتحقق الشرطة في ملابسات تزحلق الدراجة النارية.

أصيب سائق دراجة نارية في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بالحرجة، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من مدينة الطيرة فجر اليوم الثلاثاء.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من الطيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الميدانية الأولية ونقله على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "مائير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي الذي وقع على شارع رقم 5509 بمساره بالقرب من كيبوتس نير إلياهو، وتحقق الشرطة في ملابسات تزحلق الدراجة النارية.