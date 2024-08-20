الهجوم الإرهابي على نساء وطفلة من رهط: تمديد اعتقال 4 مستوطنين

يعود الهجوم الإرهابي إلى يوم 9 آب/ أغسطس الجاري، حينما دخلن النساء والطفلة بسيارتهن إلى بؤرة "غفعات رونين" الاستيطانية عن طريق الخطأ.

مددت محكمة الصلح في مدينة القدس اليوم، الثلاثاء، اعتقال 4 مستوطنين على خلفية الهجوم الإرهابي على 4 نساء وطفلة من مدينة رهط في بؤرة "غفعات رونين" بالضفة.

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وأعقب الهجوم الإرهابي اعتقال 5 مستوطنين آخرهم الليلة الماضية، إذ جرى تمديد اعتقال ثلاثة حتى يوم الخميس وآخر حتى يوم الجمعة، فيما جرى إطلاق سراح الأخير وتحويله للحبس المنزلي.

ويعود الهجوم الإرهابي إلى يوم 9 آب/ أغسطس الجاري، حينما دخلن النساء والطفلة بسيارتهن إلى بؤرة "غفعات رونين" الاستيطانية عن طريق الخطأ.

وهاجم المستوطنون النساء والطفلة بواسطة إلقاء الحجارة وتهديدهن بالسلاح وإضرام النار بالمركبة، ما أسفر عن إصابتهن بجراح نقلن على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال والد النساء، عدنان الجعار، لـ"عرب 48"، إننا "نعلم عن الاعتقالات وتمديد الاعتقال عبر الأخبار والصحافة، إذ أن الشرطة لا تتواصل معنا حول آخر المستجدات في قضية الاعتداء على بناتي من قبل قطعان المستوطنين".

وأضاف "كنا نتوقع أن يتم إطلاق سراح قسم من المعتقلين، لكننا ما زلنا نأمل أن تتم معاقبة المعتدين وأن تكون الشرطة أهل للتصريحات التي أطلقتها بشأن معاقبتهم".

ودعا الجعار إلى إنزال أشد العقوبات على المستوطنين المعتدين، مشددا على أنه "لن نقبل أن تمر القضية دون تقديم المعتدين للمحاكمة".