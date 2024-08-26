عرابة: تمديد اعتقال الناشطين باسل عكري وباسل عباهرة حتى الخميس

والد الشاب باسل عكري: "القاضية أنذرت الشرطة بأنها ستفرج عن ابني ما لم تقدم أدلة في الملف تثبت مزاعمها، ونحن واثقون أن هذه المزاعم غير صحيحة".

مددت محكمة الصلح في طبرية اليوم، الأحد، اعتقال الناشطين باسل عكري وباسل عباهرة من مدينة عرابة حتى يوم الخميس المقبل.

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وتزعم الجهات الأمنية الإسرائيلية أنه جرى اعتقال عباهرة وعكري على خلفية الاشتباه بانتمائهما إلى "منظمة إرهابية"، علمًا أنه جرى اعتقال شخص ثالث من الضفة على نفس الخلفية.

وقال والد الناشط باسل، داهش عكري، لـ"عرب 48" إنه "حتى اليوم سمح لابني لقاء محامي مرة واحدة، كما أن المحكمة كانت مغلقة ولم يسمح لنا بلقاء ابننا حتى اليوم".

وأضاف "ما فهمناه حتى اليوم أن الشرطة لا تملك أي أدلة تثبت مزاعمها، حتى أن القاضية أنذرت الشرطة بأنها ستفرج عن ابني ما لم تقدم أدلة في الملف تثبت مزاعمها، ونحن واثقون أن هذه المزاعم غير صحيحة".