اتهام شخص من كابول بالاحتيال وشراء سيارات دون تحويل ثمنها

قدّمت لائحة اتّهام تحتوي على 30 تهمة ضد شاب (38 عامًا) من سكّان كابول، مع طلب تمديد التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية في محكمة الصلح في حيفا من خلال النيابة العامة للواء حيفا.

فُدمت لائحة اتهام ضد شاب (38 عاما) من قرية كابول في منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليه "الاحتيال وشراء عدد من السيارات بشيكات مرفوضة".

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "في الأشهر الأخيرة، تلقت شرطة إسرائيل شكاوى من مواطنين بأنهم تعرضوا للاحتيال من شخص طلب شراء مركباتهم وحول لهم أموالا بشيكات دون رصيد، نسخة من بيان كاذب لتحويل أموال من حساب، أرقام مرجعية وهمية وكذلك وعود بتحويل الأموال في المستقبل".

وادعت الشرطة أنه "كجزء من التحقيق، تبين أن المشتبه به طور نمطًا متكررًا من العمل استغل فيه الفرص والمصاعب التي يواجهها الضحايا، بمن في ذلك كبار السن، وحرص على كسب ثقتهم. كما تبين أنه فور نقل المركبات إلى ملكيته، حرص المشتبه به على نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر أو بيع المركبة. إذ اعتاد المتهم على الاتصال بالضحايا الذين عرضوا سيارتهم للبيع وقدم لهم إقرارًا كاذبًا بأنه مهتم بشراء السيارة مقابل الدفع".

وختمت الشرطة بالقول إن "المتهم التقى بالضحايا وقام بفحص المركبات وقدم لهم إقراراً كاذباً بأنه قام بدفع ثمن الشراء عن طريق تحويل مصرفي إلى الحساب البنكي للضحايا. استولى المتهم بطريقة احتيالية من 30 ضحية مختلفة، من بينهم مسنين وسكان تم إجلاؤهم، مبلغًا إجماليًا يقارب المليون ونصف المليون شيكل. وبعد التحقيق قدّمت لائحة اتّهام (22/08/2024) تحتوي على 30 تهمة ضد شاب (38 عامًا) من سكّان كابول، مع طلب تمديد التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية في محكمة الصلح في حيفا من خلال النيابة العامة للواء حيفا".