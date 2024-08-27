أعلنت الشرطة، اليوم، عن اعتقال شابين ووالدهما من عكا بشبهة ضلوعهم بقتل محمد أبو الخير من جديدة المكر.

اعتقلت الشرطة شابين ووالدهما من مدينة عكا بشبهة ضلوعهم بقتل الشاب محمد أبو الخير من جديدة المكر.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "أمس بعد مطاردة شرطية، تمكن أفراد وحدة سرية من (يلاب) من إلقاء القبض على إثنين من المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في قرية جديدة المكر يوم الأحد. كما تم القبض على والدهما وتوقيفه لتورطه في الحادثة".

وأضافت الشرطة أنه "تم إلقاء التحقيق على وحدة (يلاب) في لواء الساحل التي فتحت التحقيق باستخدام الوسائل التكنولوجية العملياتية والاستخباراتية، وخلال وقت قصير تمكن أفراد وحدة سرية من تحديد مكان وهوية المشتبه بهم. وعليه طاردت الشرطة المشتبه بهم الذين تم توقيفهم في منطقة الكريوت، وهم من سكان عكا، من نفس العائلة وفي العشرينيات من أعمارهم، حيث ألقي القبض على المشتبه بهم لاستجوابهم في مكاتب (يلاب) في مديرية (آشير) في لواء الساحل وتم تمديد توقيفهم في النهاية".

وختمت الشرطة بالقول إنه "بحسب مقتضيات التحقيق ونتائجه، ستطلب الشرطة تمديد توقيف المشتبهين الإثنين في المحكمة. كما تم تمديد توقيف الأب حتى تاريخ 01.09.24 على ذمّة التحقيق".