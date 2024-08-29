انخفاض في أسعار الوقود فجر الأول من أيلول

يعد هذا الانخفاض آخر بعد أن انخفض سعر الوقود الشهر الماضي بمقدار 8 أغورة مقارنة بشهر يوليو. وسيكون الخصم أعلى بعد انخفاض سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط

من المتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار الوقود في البلاد، فجر يوم الأحد المقبل، مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024.

ويمثل هذا انخفاضا بنحو 19 أغورة عن التحديث السابق في شهر آب/ أغسطس 2024.

ويأتي الانخفاض الجديد في أسعار الوقود بسبب انخفاض سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط، وذلك على افتراض عدم حدوث تغيير جذري فيهما خلال الأيام المقبلة.

وبدءا من مطلع الشهر المقبل فإن السعر لكل لتر من البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية (شامل ضريبة القيمة المضافة) لن يتجاوز 7.29 شيكل للتر الواحد. وسيكون ملحق الخدمة الكاملة 24 أغورة للتر الواحد (شامل ضريبة القيمة المضافة)، بزيادة قدرها 2 أغورة.