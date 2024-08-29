تمديد اعتقال باسل عكري وباسل عباهرة من عرابة حتى الثلاثاء

قررت المحكمة في الناصرة، اليوم، تمديد اعتقال الشابين باسل داهش عكري وباسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

من المحكمة في الناصرة، اليوم

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، اعتقال الشابين باسل عكري وباسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

ورافع عن عكري المحامي رسلان محاجنة وعن عباهرة المحامي ابراهيم كناعنة.

وعقدت جلسة المحكمة خلف أبواب مغلقة.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد داهمت منزلي الناشطين عكري وعباهرة، قبل 13 يوما واقتادتهما للاعتقال، بادعاء الاشتباه بانتمائهما لـ"منظمة معادية" ومزاعم تتعلق بالسلاح، بالإضافة إلى معتقل ثالث من الضفة الغربية، تنسب إليه الشرطة شبهات مماثلة.