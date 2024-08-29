هدم خيام العراقيب للمرة 229

أقدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، على هدم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة الـ229؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ229؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة السابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وأول مرة هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما كانت المرة الأخيرة قبل اليوم في 31 تموز/ يوليو الماضي.