أم الفحم: وقفة منددة بالحرب على غزة والعدوان على الضفة والتنكيل بالأسرى

هتف المتظاهرون في الوقفة رفضا للحرب والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، واقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما طالبوا برفع القيود وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تظاهر العشرات مساء اليوم، السبت، على مدخل مدينة أم الفحم، وذلك تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة والعدوان على الضفة وضد الانتهاكات والاقتحامات في المسجد الأقصى.

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ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة والعدوان والانتهاكات في الضفة والقدس والمسجد الأقصى وبحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ومن بين اللافتات التي رفعت خلال الوقفة "أوقفوا الحرب الإجرامية ضد الأهالي"، "لا للاعتقالات التعسفية وكم الأفواه"، "أوقفوا المذابح الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة"، "نحن مع حق شعبنا بالحرية"، "أوقفوا التنكيل بالأسرى الفلسطينيين".

وهتف المتظاهرون في الوقفة رفضا للحرب والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، واقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما طالبوا برفع القيود وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.