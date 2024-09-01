النيابة المصريّة العامة تأمر بحبس شابين عربيين من الداخل متهمين بالتورط بشجار جرى بفندق في طابا

أمرت النيابة العامة "بحبس المتهمين احتياطيًا، بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات".

أمرت النيابة المصرية العامة، بحبس متهمَيْن عربيين من فلسطينيي الداخل في حادثة اعتداء بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا في سيناء المصرية وإصابتهم بجراح.

تلقت النيابة العامة، يوم الجمعة، بلاغا بحدوث شجار بأحد الفنادق بمدينة طابا ومن بين المتهميْن عربيين من أراضي الـ48 وثلاثة من العاملين بالفندق، على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق.

وأشارت تقارير مصرية إلى أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية".

وأمرت النيابة العامة "بحبس المتهمين احتياطيًا، بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات".