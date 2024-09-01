قتيل ومصابون بإطلاق نار في النقب

إطلاق نار في النقب أدى إلى مقتل شاب في ظروف لم تتضح بعد؛ فيما شهدت قرية أبو قويدر غير المعترف بها في النقب إطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجراح متفاوتة، وذلك في سياق الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي.

قتل شاب وأصيب آخرون من جراء تعرضهم لإطلاق نار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد؛ في واقعتين مختلفين تأتي إحدهما في سياق الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي، في حين لم تتضح ظروف الواقعة التي أدت لمقتل شاب.

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جاء ذلك بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية والطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" في بيانين منفصلين تطرقا إلى واقعتين مختلفتين في النقب؛ ولم تتضح حتى هذه اللحظة هوية الضحية ولا خلفية إطلاق النار الذي أدى لمقتله.

وذكرت الطواقم الطبية أنها "تلقت بلاغًا عن إصابة شاب بجروح خطيرة في حادثة عنف في منطقة مفتوحة شرقي شارع 40، بالقرب من مفرق تسيبوريم" في منطقة النقب الجنوبي.

وأضافت أن المسعفين الذين وصلوا إلى المكان وجدوا "شابًا يبلغ من العمر نحو 20 عامًا فاقدًا للوعي وبدون أي علامات للحياة، مع إصابات نافدة في جسده حيث أقروا وفاته في المكان".

وقال أحد المسعفين "وصلنا إلى المصاب الذي كان فاقدًا للوعي ولديه إصابات نافدة في جسده. أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن إصاباته كانت حرجة للغاية ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته".

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا عقب تلقي بلاغ عن حادثة عنف وإطلاق نار في بلدة أبو قويدر بالنقب. تم نقل أربعة مصابين إلى المركز الطبي ‘سوروكا‘، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وآخر بالمتوسطة".

وبحسب بيان الشرطة، فإن "حادثة العنف" أسفرت كذلك عن إصابة آخرَيْن بجراح "طفيفة". وقالت إن قواتها "وصلت إلى الموقع وبدأت بإجراءات التحقيق والبحث على المشتبهين المتورطين في الحادثة".

وأضافت أنه "وفقًا للشبهات، فإن الخلفية جنائية".

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل نحو 150 مواطنا عربيا في الداخل الفلسطيني، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ ولا تزال معظم الملفات مفتوحة دون تقديم الجناة للمحاكمة.