الشرطة تعتقل 11 مشتبها من رهط بغسل الأموال وإصدار فواتير وهمية

"تم القبض على 11 مشتبهًا من سكان مدينة رهط.، يشتبه في تورطهم بجرائم غسل أموال وإخفاء إيرادات بقيمة مئات الملايين من الشواكل، من خلال إصدار فواتير وهمية عبر عدة شركات وهمية، بشكل منظم وعلى مدى سنوات".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 11 شخصا من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "غسل الأموال وإصدار فواتير وهمية عبر عدة شركات وهمية، بشكل منظم وعلى مدى سنوات".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه بعد تحقيق سري أجرته الوحدة للإنفاذ الاقتصادي في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، "تم القبض على 11 مشتبهًا من سكان مدينة رهط.، يشتبه في تورطهم بجرائم غسل أموال وإخفاء إيرادات بقيمة مئات الملايين من الشواكل، من خلال إصدار فواتير وهمية عبر عدة شركات وهمية، بشكل منظم وعلى مدى سنوات".

وأضافت أنه "خلال النشاط، تم ضبط ممتلكات ثمينة مثل سيارات وعقارات وأموال نقدية. تم إحضار المشتبه بهم للتحقيق وتم تمديد توقيفهم من قبل محكمة الصلح في بئر السبع".