انتشال جثة رجل من البحر قبالة هرتسليا

لقي رجل، يبلغ من العمر 50 عاما، مصرعه غرقا في مياه البحر قبالة شاطئ (أكاديا) في مدينة هرتسليا.

تم انتشال رجل، يبلغ من العمر 50 عاما، من مياه البحر بعد أن لقي مصرعه غرقا قبالة شاطئ (أكاديا) في مدينة هرتسليا.

وأفاد المتحدث باسم جمعية "تحديد ضحايا الكوارث" (زاكا) بأنه "تم انتشال رجل يبلغ من العمر 50 عاما ميتا من البحر، الليلة الماضية، على شاطئ أكاديا في هرتسليا، وتم استدعاء القوات إلى مكان الحادث بعد العثور على جثة بين حجارة حاجز الأمواج بالقرب من الشاطئ ساعات طويلة في أعماق البحر".

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي للتشخيص ومعرفة هوية صاحب الجثة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

يذكر أن حوادث غرق متكررة وقعت، مؤخرا، في شواطئ وبرك سباحة بالبلاد، أسفرت عن العديد من حالات الوفاة.