تمديد اعتقال باسل عكري وباسل عباهرة وآخرين من عرابة البطوف على خلفية أمنية

تم تمديد اعتقال باسل عكري وباسل عباهرة وآخرين للمرة السابعة حتى يوم الأسبوع المقبل. وقد تم تقديم استئناف على القرار للتو أمام المحكمة المركزية في الناصرة.

من المحكمة في الناصرة، يوم الخميس الماضي

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال الشابين باسل عكري وباسل عباهرة من وآخرين من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، وشاب من الضفة الغربية لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لمصادر محلية، تم تمديد اعتقال باسل عكري للمرة السابعة حتى يوم الأحد المقبل. وقد تم تقديم استئناف على القرار للتو أمام المحكمة المركزية في الناصرة.

وأضافت أن تمديد اعتقال باسل عكري وباسل عباهرة وآخرين من عرابة البطوف وشاب من الضفة الغربية جاء على خلفية أمنية.

واعتقلت قوات من الوحدة الخاصة في الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) فجر يوم 12 آب/ أغسطس الماضي، عكري وعباهرة بعد مداهمة منزليهما في عرابة البطوف.