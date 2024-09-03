شفاعمرو: تنكرا بزي عاملي رش مبيدات وقاما بتكبيل مسنة وتهديدها وسرقتها

ملثمان تنكرا بملابس عاملي رش مبيدات وصلا إلى بيت المسنة، طرقا على الباب، وحينما فتحت الباب، قاما بتهديدها بمسدس وقاما بتكبيلها وسرقا من المنزل ذهبا، وحقائب، وأموالا، وهربا من المكان وقد تركا المسنة وهي مقيدة.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، حديثا، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 36 عاما من مدينة شفاعمرو، نسبت إليه تهمة سرقة منزل مسنة تحت التهديد بالسلاح.

ووفقا للشرطة فإنها "تلقت يوم 11.7.2024 بلاغا حول حادث سرقة وقع في ساعات الصباح، بمنزل امرأة مسنة كانت تمكث في بيتها لوحدها في شفاعمرو، وعلى الفور هرعت قوات كبيرة من شرطة لواء الشمال إلى المكان، وشرعت القوات بالتحقيق".

وأضافت أنه "تبين من التحقيق أن مشتبهين ملثمين ومتنكرين بملابس عمال رش مبيدات، وصلا إلى بيت المسنة، وطرقا على الباب، وحينما فتحت صاحبة المنزل الباب، قاما بتهديدها بمسدس وقاما بتكبيلها وسرقا من المنزل ذهبا، وحقائب، وأموالا، وهربا من المكان وقد تركا المسنة وهي مقيدة".

وختمت الشرطة بالقول إن "المشتبه بهما استخدما سيارة مع لوحة ترخيص قد تم تغييرها وأعادا اللوحة الأصلية للسيارة بعد تنفيذ السرقة، وبعد عدة أيام تم اعتقال عدد من المشتبه بهم، وقد تم العثور على الذهب المسروق".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الشرطة اعتقلت أحد المتهمين بالسرقة وقدمت النيابة لائحة اتهام ضده للمحكمة.