وقفة احتجاجية ضد إطلاق النار على سيارة نائب رئيس مجلس طلعة عارة

قال رئيس مجلس طلعة عارة، محمد إغبارية إنه "خلال تواجدنا في المجلس المحلي أمس، وذلك لبحث عدة قضايا ومشاريع في البلدات، وإذ بصوت إطلاق رصاص خارج مبنى المجلس، واتضح لاحقًا أن إطلاق النار استهدف مركبة نائب الرئيس".

من الوقفة الاحتجاجية في طلعة عارة، اليوم (عرب 48)

شارك عدد من موظفي وأعضاء مجلس طلعة عارة المحلي، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية على مدخل مجلس طلعة عارة في قرية زلفة، وذلك احتجاجًا على إطلاق الرصاص على مركبة نائب رئيس المجلس، علي حسن جبارين.

وقرر مجلس طلعة عارة، اليوم الثلاثاء، الإضراب عن الدوام بسبب الاعتداء على مركبة نائب الرئيس واحتجاجًا على ما تعرض له أثناء تواجده في عمله بمجلس طلعة عارة.

وقام ملثمون، أمس الإثنين، بإطلاق النار على مركبة نائب رئيس مجلس طلعة عارة، وذلك أثناء تواجده في دوامه داخل المجلس، حيث نتج عن ذلك بعض الأضرار للمركبة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات رافضة للعنف والجريمة، وأخرى تطالب الشرطة بالقيام بعملها في تأمين الأمن والأمان، وكتب على بعض اللافتات "لتتحمل الشرطة مسؤوليتها وتقوم بواجبها"، و"خط أحمر، السلطة المحلية هي مؤسسة خدماتية وتمثيلية لجمهور المواطنين ورافعة لتطوير بلداتنا".

وفي أعقاب ذلك، أضرب اليوم، موظفو مجلس طلعة عارة احتجاجًا على إطلاق النار على سيارة نائب الرئيس، كما طالب الموظفون وإدارة المجلس الشرطة القيام بعملها في تأمين الأمن والأمان للمواطنين.

وقال رئيس مجلس طلعة عارة، محمد جلال إغبارية، لـ"عرب 48" إنه "خلال تواجدنا في المجلس المحلي أمس، وذلك لبحث عدة قضايا ومشاريع في البلدات، وإذ بصوت إطلاق رصاص خارج مبنى المجلس، واتضح لاحقًا أن إطلاق النار استهدف مركبة نائب الرئيس".

محمد جلال إغبارية

وأشار إلى أن "نائب الرئيس تربطه علاقات جيدة مع الجميع وليس له مشاكل مع أحد، وهذا العمل مستهجن ومستغرب ومرفوض، وفي أعقاب ذلك عقدنا جلسة طارئة في المجلس وبحثنا الموضوع، وأعلنا الإضراب اليوم في المجلس المحلي وتنظيم وقفة احتجاجية ضد العنف".

وختم إغبارية بالقول إن "ما يحصل في المجتمع العربي من العنف والجريمة خطير على كل المواطنين، وأيضًا ما حصل أمس هو داخل موقف مركبات المجلس المحلي، وهذا خطر كبير على الموظفين. نرفض العنف بكل أشكاله ومنتخبي الجمهور وموظفي المجلس جاؤوا لخدمة الأهالي في قرانا".