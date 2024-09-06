إصابة شاب من عين الأسد بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في بلدة (روش بينا) بالقرب من مدينة صفد، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شاب من قرية عين الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما، من قرية عين الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار في بلدة (روش بينا) بالقرب من مدينة صفد، فجر اليوم الجمعة.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في جريمة إطلاق النار على شاب داخل محل تجاري عند مدخل روش بينا. وأسفر إطلاق النار عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان عين الأسد بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى (زيف) في صفد لتلقي العلاج.

ووفقا للشرطة فإن عناصرها انتقلت إلى مكان الحادث، وباشرت بالبحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، والتحقيق في ملابسات الجريمة. ويجري التحقيق في خلفية الحادث الإجرامي والظروف.