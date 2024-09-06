اشتباه باستنشاقهما الغاز: مصرع طفلين في الزرازير

أعلن عن وفاة طفل وطفلة من بلدة الزرازير وذلك بعد نقلهما إلى المستشفى بحالة حرجة ودون علامات حياة، ويدور الاشتباه حول استنشاقهما الغاز.

لقي طفل (عامان) وطفلة (5 سنوات) من بلدة الزرازير مصرعيهما، من جراء الاشتباه باستنشاقهما الغاز؛ اليوم الجمعة.

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وكان طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، قد قدم عمليات الإنعاش للطفلين في محاولة لإنقاذ حياتهما.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إن "الطفلين نقلا إلينا وهما فاقدا الوعي، وعلى الفور قمنا بإدخالهما إلى سيارات العلاج المكثف وأجرينا لهما الفحوص الطبية، إذ كانا دون نبض أو تنفس وعلى الفور باشرنا تقديم عمليات الإنعاش المتقدمة لهما، ثم نقلناهما إلى المستشفى بحالة حرجة".

وأحيل الطفل والطفلة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وظروف وفاة الطفلين.