إصابة سائق دراجة نارية بجروح خطيرة في حادث طرق بحيفا

أسفر حادث طرق وقع في مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد، عن إصابة سائق دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 38 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق، إذ صدمته سيارة في حيفا، صباح اليوم الأحد.

وقد قدم له فريق نجمة داود الحمراء العلاج الطبي وقام بنقله إلى مستشفى رمبام مصابا بإصابات جهازية متعددة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 07:44 وصل بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة الكرمل حول إصابة سائق دراجة نارية بمركبة في شارع الهاغانا في حيفا. وقدم الطاقم الطبي ونقل إلى مستشفى رمبام مصابا، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا في حالة خطيرة، ويعاني من إصابات جهازية متعددة".

وأضاف أن "هذا سائق دراجة نارية صدمته سيارة. كان الراكب مستلقيًا فاقدًا للوعي ويعاني من أضرار متعددة في أجهزة الجسم. قدمنا ​​له العلاج الطبي وقمنا بإجلائه في سيارة العناية المركزة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى لأن حالته خطيرة وغير مستقرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.