اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب بالناصرة ينفي الدعوة للإضراب

نفى الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة، اليوم الأحد، الدعوة لإضراب في مدارس الناصرة، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بعد أن أعلن مندوب الناصرة في لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، الإضراب.

تسود حالة من الفوضى والبلبلة في أوساط الأهالي وأبنائهم طلاب المدارس بالناصرة في أعقاب إعلان إضراب في المدارس من قبل مندوب الناصرة في لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، حسني الزعبي، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، ونفيه بعد ذلك من قبل الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب بالمدينة.

وفي التفاصيل، نفى الناطق بلسان الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة، وائل عمري، اليوم الأحد، الدعوة لإضراب في مدارس الناصرة، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بعد أن أعلن مندوب مدينة الناصرة في لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، حسني الزعبي، "الإضراب العام في مدارس المدينة يومي غدا وبعد غد يشمل كافة مراحل التعليم وروضات الأطفال".

وأعلن الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة، أيمن قدورة زعبي، عن استغرابه من "البيانات التي تدعو لإضراب في مدارس الناصرة حيث لم يتم نقاش الإضراب ولم يتخذ قرار بهذا الشأن!".

تكدس النفايات بالناصرة

وقال إن "إعلان حسني الزعبي عن إضراب غير قانوني ولا يمثل أي لجنة، وهو إساءة لعمل اللجان وللاتحاد القطري، وهو لا يمثل الناصرة ولا أي لجنة في المدينة، ونحمّله المسؤولية القانونية عن هذه الفوضى".

وناشد الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة جميع الطلاب بـ"التواجد في المدارس، لأن التعليم كالمعتاد".

وكان مندوب الناصرة في لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، حسني الزعبي، قد أعلن عن "إضراب عام في جميع مدارس الناصرة، يومي الإثنين والثلاثاء، يشمل كافة مراحل التعليم وروضات الأطفال".

وائل عمري

وقال حسني الزعبي لـ"عرب 48" إن "الإضراب الذي أعلنت هنه يومي غد وبعد غد احتجاجا على عدم قيام بلدية الناصرة بجمع النفايات من أحياء المدينة، وعدم توفير سفريات الطلاب من قبل البلدية بسبب أزمتها المالية".

وأضاف أن "الإضراب قابل للتمديد في حال واصلت البلدية تقاعسها في جمع النفايات وتوفير السفريات، وأنها ستكون هناك إجراءات تصعيدية للضغط على البلدية من أجل القيام بواجبها تجاه المواطنين والطلاب خاصة".

حسني الزعبي

تجدر الإشارة إلى أن إعلن الإضراب ومن ثم نفيه أحدث بلبلة بين أهالي الطلاب في الناصرة، في وقت تسود حالة من التذمر والاستياء بسبب تكدس وتراكم النفايات في غالبية أحياء المدينة، وتنبعث رائحة كريهة مما يتسبب بمكاره وأضرار صحية وبيئية دفعت ببعض المبادرات الفردية والمحلية للتطوع وإزالة القمامة من أحيائهم وحاراتهم.

ولم يصدر أية تعقيب من بلدية الناصرة بخصوص إعلان الإضراب ونفيه في المدينة.