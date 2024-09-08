قتيل في جريمة إطلاق نار برهط

مع جريمة القتل التي نفذت في رهط صباح اليوم الأحد، قتل منذ مطلع العام نحو 152 مواطنا عربيا من المجتمع العربي في الداخل، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن

مكان جريمة القتل صباح اليوم الأحد في رهط (الشرطة)

قتل شاب وأصيب آخر، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة رهط في النقب صباح اليوم الأحد.

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وضحية جريمة القتل في رهط هو الشاب محمد شيخ العيد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث عنف في بلدة رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر مصرع شخص على الفور، بينما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة.

ضحية الجريمة محمد شيخ العيد

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات، على ما جاء في بيان مقتضب صادر عن الشرطة.

وأضافت الشرطة في بيانها: "تم استدعاء قوات الشرطة من محطة رهط والمنطقة الجنوبية إلى مكان الحادث، وتم تحديد مكان الجريمة، وباشرت الشرطة بإجراء عمليات التحقيق تزامنا مع أعمال التفتيش والبحث عن المتورطين في الجريمة".

يشار إلى أن الشرطة عثرت على مركبة وقد أضرمت بها النيران، ويشتبه أنها استعملت في تنفيذ الجريمة.

ومع جريمة القتل التي نفذت في رهط صباح اليوم الأحد، قتل منذ مطلع العام نحو 152 مواطنا عربيا من المجتمع العربي في الداخل، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة، ولا تزال معظم الملفات مفتوحة دون تقديم الجناة للمحاكمة.