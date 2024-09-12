مصرع 3 أشخاص بينهم امرأتان من النقب في حادثي طرق

أسفر حادثا طرق وقعا، الليلة الماضية، عن مصرع 3 أشخاص بينهم امرأتان من قرية عرب الدريجات في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم، في حادثي طرق، الليلة الماضية، بينهم امرأتان من قرية عرب الدريجات في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وفي التفاصيل، لقيت امرأتان في الستينيات من عمريهما، مصرعيهما، في حادث طرق مروع وقع بين مركبتين على الطريق السريع 431 شرقاً، بالقرب من تقاطع (نشريم). بالإضافة إلى ذلك، أصيب ستة أشخاص في الحادث، إثنان منهم في حالة خطيرة. واضطر الطاقم الطبي من "نجمة داود الحمراء" إلى إعلان وفاة المرأتين على الفور، وتم نقل المصابين الستة الآخرين إلى مستشفيات (شمير - أساف هروفيه) و(شيبا - تل هشومير) و(كابلان).

وفي حادث آخر، لقي سائق شاحنة يبلغ من العمر 35 عامًا، مصرعه أثناء وقوفه على جانب الطريق بعد أن صدمته شاحنة على الطريق السريع رقم 20 بالقرب من تقاطع مدخل (أيالون).

من مكان الحادث على شارع 20 (تصوير نجمة داود الحمراء)

وأفاد مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "رأينا الرجل ملقى على الطريق بالقرب من الشاحنات، فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفس. أجرينا فحوصات طبية، لكن إصابته كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

304 أشخاص بينهم 108 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 304 أشخاص، بينهم 108 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.