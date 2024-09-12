وقفة احتجاجية ضد الاعتقال الإداري لباسل عكري أمام المحكمة في حيفا

شارك عدد من الأهالي والناشطين السياسيين بوقفة احتجاجية ضد الاعتقالات الإدارية، تزامنا مع جلسة المحكمة في حيفا، والتي ستنظر في فرض الاعتقال الإداري على الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة البطوف، اليوم الخميس.

وقفة احتجاجية أمام المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

شارك العشرات من الأهالي والناشطين السياسيين، صباح اليوم الخميس، أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا، بوقفة احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري، بالتزامن مع جلسة النظر في قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بفرض الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر بحق الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة البطوف، في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات ضد سياسة الاعتقال الإداري، مثل "الحرية لباسل عكري" و"لا للاعتقال الإداري" و"الحرية لأسرى الحرية" و"الحرية للباسلين ولجميع الأسرى".

وقال شقيق المعتقل باسل عكري، ميمنة عكري، لـ"عرب 48" إن "هذا الاعتقال ظالم وبدون أدلة، وبعد 31 يوما من الاعتقال وأكثر من 40 تحقيقا مخابراتيا تبيّن أن باسل بريء من كل التهم الموجهة إليه، ومهما كان قرار المحكمة اليوم، فنحن لا نثق بالمحكمة ولا في قراراتها"

وتابع عكري أنه "على الرغم من صدور قرار الإفراج عن باسل، وقد حددت محكمة الصلح في الناصرة زمن الإفراج بعد الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الأربعاء، إلا أن غالانت أصدر قرار الاعتقال الإداري قبل دقيقتين من الساعة 12:00، ونحن ننظر لهذا القرار أنه ليس إلا محاولة لتصفية حساب بين المخابرات وباسل بسبب نشاطاته الوطنية وأيضا مع العائلة المعروفة بانتمائها ونشاطها الوطني".

وقال عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد صبح، لـ"عرب 48" إن "كل موضوع الاعتقال الإداري بحذ ذاته هو نسف لمكانة المحاكم الإسرائيلية، ونحن لا نعوّل على المحاكم الإسرائيلية وهي تثبت مجددا أنه لا يمكن التعويل عليها".

وأردف صبح أنه "عمليا، هناك محاولة من قِبل المؤسسة الإسرائيلية لإخافة وترهيب الناشطين في الداخل الفلسطيني من الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، ونحن دائما نقول ونجدد هذا القول إنه لا يوجد أي شيء ممكن أن يفصلنا عن شعبنا الفلسطيني وسنستمر في القيام بواجبنا".

محمد صبح

وختم صبح حديثه بالقول إنه "واضح أن هناك استغلال لحالة الحرب والعدوان على شعبنا في غزة واستثمارها لترهيب الشباب في الداخل الفلسطيني، ورأينا هذه المحاولة منذ بداية الحرب ونراها مستمرة حتى الآن".

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، أمير مخول، في حديثه لـ"عرب 48" إلى "أهمية هذه الوقفة المساندة لباسل وصموده ولمنع كسر شبابنا الوطنيين الناشئين".

وأكد أنه "نحن هنا لا نستجدي القضاء وإنما نأتي للدفاع عن حقنا، ولا نتوقع من المحكمة أن تقضي لصالح باسل".

أمير مخول

وختم مخول حديثه بالقول "نحن بدون هذه المحاكم في خانة الخطر مع حرب الإبادة على غزة والحرب العدوانية على الضفة الغربية، والدور سيأتي علينا كما هو واضح".

وكانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، قد أصدرت أمر إفراج عن عكري لعدم توفر أدلة تدينه، وحددت الشروط والكفالة وساعة الإفراج، فيما فرض وزير الأمن، يوآف غالانت، أمرا باعتقال عكري إداريا لمدة 5 أشهر بادعاء وجود أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يوجب فرض الاعتقال الإداري.

ميمنة عكري

يذكر أن قوات من الوحدة الخاصة في الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت باسل عكري وباسل عباهرة، فجر يوم 12 آب/ أغسطس الماضي، بعد مداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما في عرابة البطوف.