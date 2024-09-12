7 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب شقيب السلام

أسفر حادث طرق مروع وقع بين شاحنة وأربع مركبات بالقرب من بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس، عن 7 إصابات بينها خطيرة .

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق مروع وقع بين شاحنة وأربع مركبات بالقرب من بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية وقامت بإجلاء سبعة مصابين إلى مستشفى (سوروكا) في مدينة بئر السبع، بينهم امرأتان في السبعينيات والخمسينيات من العمر في حالة خطيرة، مع إصابات متعددة في الأجهزة، وثلاثة مصابين في الأربعينيات والعشرينيات من العمر في حالة متوسطة، واثنان في حالة طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، أسفر حادثا طرق وقعا، الليلة الماضية، عن مصرع 3 أشخاص بينهم امرأتان من قرية عرب الدريجات في منطقة النقب، جنوبي البلاد.