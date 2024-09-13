حريق هائل في غابة قرب صفد نتيجة القصف الأخير

اندلع حريق هائل في غابة بالقرب من مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، نتيجة القصف الأخير من جنوبي لبنان، الليلة الماضية.

من مكان الحريق قرب صفد، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

شب حريق واسع النطاق في غابة بيريا يالقرب من مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، الليلة الماضية، وانتشر على عدة جبهات على طول طريق تضاريسي معقد. وانتشرت سيارات الإطفاء في المنطقة وقامت بحماية المباني المجاورة تزامنا مع جهود السيطرة على الحريق الذي شب جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقت من لبنان.

ووفقا لـ"سلطة الإطفاء والإنقاذ" فإنه "عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ في ساعات متأخرة من الليلة الماضية على إخماد حريق شب في منطقة البيرية بمحيط مدينة صفد".

وأضافت أن "الطواقم عملت على منع انتشار الحريق خلال ساعات الليل ولا تزال تعمل حتى هذه الساعة على إخماد هذا الحريق".

وأكدت أنه عملت 7 فرق إطفاء وطواقم من الشرطة والجيش والسلطات المحلية والصندوق القومي اليهودي ("كيرن كييمت ليسرائيل" - "كاكال") بضع ساعات في محاولة للسيطرة على الحريق الهائل.