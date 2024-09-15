إصابة شاب في انفجار بسيارة قرب حيفا

أسفر انفجار داخل سيارة على طريق 22 بالقرب من تقاطع طرق كريات بياليك الشمالي بالقرب من حيفا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد، عن إصابة سائقها (35 عاما) بجروح متوسطة.

من مكان الانفجار اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب شاب، يبلغ من العمر 35 عاما، بجروح متوسطة بعد أن انفجرت سيارته أثناء قيادته على طريق 22 بالقرب من تقاطع طرق كريات بياليك الشمالي بالقرب من حيفا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وقدمت طواقم طبية العلاج الأولي للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى (رمبام) في حيفا، حيث كان يعاني من إصابات في الرأس والأطراف.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

164 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 164 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.